Экс-нападающий «Реала» рассказал о секрете игры Серхио Рамоса головой

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карлос Сантильяна поделился мнением о секрете успешной игры защитника команды Серхио Рамоса «на втором этаже». Рамос в очередной раз вызвал восхищение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», став автором одного гола. Кроме того, после его удара головой мяч попал в полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса и влетел в ворота неаполитанцев. Сама игра закончилась победой испанского гранда со счётом 3:1 и его выходом в четвертьфинал.
«В мои времена также были защитники, сильно игравшие «на втором этаже» — Пирри, Бенито. Серхио обладает впечатляющей физической мощью и отличным прыжком. Но его секрет в том, что когда он прыгает, то делает это, входя в образ нападающего. Серхио обладает завидной интуицией того, куда направится мяч, и предвосхищает события на поле. Это и есть главный секрет его успехов», — цитирует Сантильяну AS.