Игрок «Атлетикa» Уильямс: «Ювентус»? Я очень счастлив в «Атлетике»

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован туринский «Ювентус». Футболист отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы.

«Ювентус»? Я очень счастлив в «Атлетике» и хочу остаться именно в этом клубе. Такое впечатление, что я собираюсь покинуть «Атлетик», но люди приписывают мне слова, которых я не произносил. Я всегда боролся за то, чтобы играть за «Атлетик», а моя семья счастлива в Бильбао», — приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.