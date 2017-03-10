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Игрок «Атлетикa» Уильямс: «Ювентус»? Я очень счастлив в «Атлетике»

Игрок «Атлетикa» Уильямс: «Ювентус»? Я очень счастлив в «Атлетике»
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Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован туринский «Ювентус». Футболист отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы.

«Ювентус»? Я очень счастлив в «Атлетике» и хочу остаться именно в этом клубе. Такое впечатление, что я собираюсь покинуть «Атлетик», но люди приписывают мне слова, которых я не произносил. Я всегда боролся за то, чтобы играть за «Атлетик», а моя семья счастлива в Бильбао», — приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.