Колосков: в совете ФИФА представителя России не будет, Мутко никто не заменит

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА не допустить президента РФС Виталия Мутко до выборов в совет ФИФА.
«Преемника у Виталия Мутко точно не будет. 5 апреля состоится конгресс УЕФА, на котором будут избираться представители от Европы на совет ФИФА, и дедлайн уже давно прошёл. Никаких изменений не будет. Просто Мутко снимают из числа заявленных кандидатов в совет ФИФА от Европы. Было пять кандидатов на четыре места, а теперь осталось четыре человека. Виталий Леонтьевич наверняка будет входить в оргкомитет ФИФА. Поэтому с точки зрения подготовки и проведения чемпионата мира — 2018 потери есть, но они не существенные», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.