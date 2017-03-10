Кокорин: Дзюба и «Барселона» — это несовместимые вещи

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал прошедший матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1) и признался, что накануне болел за «Ростов» в игре Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Дзюба сказал, что я не верил в «Барселону», а только он верил? Артём врёт, он вообще за «Реал» болеет. Артём и «Барса» — это несовместимые вещи. Враньё это всё. Напрягают ли последние новости обо мне? Нет, ничего не напрягает, давайте на тему футбола говорить.
Болел вчера за «Ростов», но нашей команде тяжело будет в Манчестере. «МЮ» в Ростове-на-Дону на таком поле было непривычно играть. «Краснодару» будет полегче, но вчера тоже тяжёлая игра была», – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.