Колосков: в решении ФИФА по Мутко нет никаких закулисных разговоров

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА не допустить президента РФС Виталия Мутко до выборов в совет ФИФА.
«Что касается формулировки, что якобы нахождение Мутко в совете нарушило бы законы, запрещающие вмешательство правительства в вопросы футбола, то это очень странно. Два года Виталию Леонтьевичу это не мешало быть министром спорта РФ, президентом РФС и членом исполкома ФИФА. Не главное, какую должность он занимает, ведь она не препятствует участию в международных форумах и руководству футболом. Вмешательство – это когда правительство или руководящие должности отменяют решения РФС.
Виталий Мутко никогда такие решения не принимал. Просто у Виталия Леонтьевича колоссальная нагрузка, поэтому он просто не может столько времени тратить на подобного рода деятельность. Наверняка этот вопрос обсудили с Мутко, и это не стало для него сюрпризом. Тут нет никаких закулисных разговоров», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.