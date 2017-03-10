Самедов: знаю, что тренер «Анжи» пришёл из женского футбола, больше ничего

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ с «Анжи», который состоится 12 марта.
«О предстоящем матче с «Локомотивом» вообще не думаю, все мысли только о ближайшем воскресенье и игре против «Анжи». Разбирали игры соперника, будем ещё завтра смотреть. Слышал об их тренере, что пришёл из женского футбола, больше ничего о нём не знаю.
Широков сказал, что «Спартаку» может помешать только «Спартак»? Сколько людей, столько и мнений. От себя скажу, что нужно просто выходить и выигрывать в каждом матче», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.