Луис Адриано на 80% не поможет «Спартаку» в матче с «Анжи»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано, скорее всего, не сыграет в матче 19-го тура РФПЛ с «Анжи», который состоится 12 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
«На 80% Луис Адриано не сыграет с «Анжи». Должно случиться чудо, чтобы игрок восстановился к воскресенью. При этом я не намерен рисковать его здоровьем. Лучше пусть пропустит один-два матча сейчас, чем потом пропустит месяц. В чём секрет результативности Адриано? Он форвард. Его работа – забивать голы, и он её выполняет», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.