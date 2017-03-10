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Каррера: не думаю, что для «Спартака» матч против «Анжи» будет простым

10 марта 2017, пятница. 12:39. Футбол
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ с «Анжи», который состоится 12 марта.

«Нет обиды на Григоряна за поражение от «СКА-Хабаровск» в Кубке России. Мы много работали с тех пор. Сегодня «Спартак» — другая команда, нежели в том матче. Не говоря уже об «Анжи». В Италии невозможно представить, чтобы клуб настолько сильно менялся полностью. Тем не менее против нас выйдут 11 мотивированных футболистов соперника. Многие думают, что матч должен получиться простым для «Спартака», но я вижу это по-другому. Если футболисты тоже решат, что «Анжи» — простой соперник, игра может получиться сложнее, чем в Краснодаре», — передаёт слова Карреры корреспондент „Чемпионата“ Иван Ковалёв.

Сезон-2016/17 нынешний наставник „Анжи“ Александр Григорян начинал в «СКА-Хабаровск», который на стадии 1/16 финала Кубка России обыграл «Спартак» (1:0).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Спартак Массимо Каррера
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10 марта 2017, пятница
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