Адан: конечно, я бы подписался под ничейным результатом с «Реалом»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Антонио Адан, защищающий ныне цвета «Бетиса», поделился ожиданиями от предстоящей встречи команд в 27-м туре чемпионата Испании. Адан подчеркнул, что был бы рад, если бы игра завершилась ничейным результатом.
«Конечно, я бы подписался под ничейным результатом с «Реалом». Всё, что принесёт очки на таком сложном стадионе, как «Сантьяго Бернабеу», является хорошим результатом. Тем более, принимая во внимание то, что мы очень нуждаемся в очках», — приводит слова Адана Marca.
Игра между «Королевским клубом» и «Бетисом» состоится 12 марта.