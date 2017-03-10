Луис Фернандес считает, что Эмери не виноват в поражении от «Барселоны»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Луис Фернандес считает, что нынешний наставник команды Унаи Эмери не виноват в поражении команды от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Играя на выезде, парижане проиграли со счётом 1:6 и распрощались с турниром. Между тем в первой игре они одержали победу со счётом 4:0.
«Когда на первых минутах тебе забивают гол по вине вратаря, а потом ещё и автогол, то в чём вина Эмери? С тех пор как он возглавил «ПСЖ», Эмери старается, чтобы команда исповедовала более вертикальный футбол и прессинговала соперников на их половине поля. Если бы они действовали впереди и в этой игре, то «Барселона» не представляла бы для них такой угрозы. Первые два мяча были подарком, да ещё и пенальти назначили в ворота «ПСЖ». Эмери нельзя винить в этом поражении», — цитирует Фернандеса Onda Cero.