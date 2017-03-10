Вопрос о реформировании молодёжного первенства решится до конференции РФС

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал, когда будет решён вопрос о реформирование молодёжного первенства России, в котором сейчас выступают команды, которые играют в Премьер-Лиге.
«Пока не общался на эту тему с президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным. До проведения конференции РФС вопрос о реформировании молодёжного первенства России должен решиться. Это может быть включено одним из пунктов в стратегию развития футбола, которая будет принята на конференции РФС», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.