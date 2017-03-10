«По игре ЦСКА – «Зенит», за использование пиротехники оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики «Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей, а ЦСКА на 60 тыс. рублей.
За неправомерные действия зрителей направленные на возбуждения вражды, а именно сожжение атрибутики «Зенита», ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей.
У «Зенита» сразу несколько эпизодов попали под одну статью дисциплинарного регламента: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях) и нарушение общественных норм и морали путём обнажения интимных частей тела (болельщик «Зенита» показывал оголённую пятую точку). За все эти нарушения клуб оштрафован на 200 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
КДК оштрафовала «Зенит» на 200 тыс. рублей за демонстрацию фанатом пятой точки
Фото: Ксения Архипова