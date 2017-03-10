Экс-игрока «Лестера» разыскивают по обвинению в краже со взломом

Британская полиция разыскивает экс-игрока «Лестер Сити» Шейна Ньютона, который обвиняется в краже со взломом. Об этом сообщает Mirror.
41-летнему Ньютону выдвинули обвинения ещё в прошлом году. Бывший футболист должен был явиться в суд 13 октября, но не сделал этого. В итоге Шейн Ньютон попал в число самым разыскиваемых преступников.
На протяжении карьеры Шейн Ньютон играл за «Чарльтон Атлетик», «Вулверхэмптон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Лестер Сити». На его счету три матча за молодёжную сборную Англии.