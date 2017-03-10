Пайет: мне было скучно в «Вест Хэме», мне не нравится оборонительный футбол

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет рассказал, почему он принял решение покинуть «Вест Хэм» и во время зимнего трансферного окна перейти в стан французского клуба.
«Та оборонительная схема, которую мы использовали, мне не нравилась. Можно сказать, что мне было скучно. Я общался с тренером «Марселя» Руди Гарсией, его футбольную философию я хорошо знаю. Решение о переходе принял быстро, и если бы я ждал ещё полгода, то попросту потерял бы это время.
В игре с «Халлом» мы победили 1:0, а наш противник четырежды попадал в штангу. В раздевалке все были очень рады, но лучшим игроком матча была именно штанга. Кроме того, семья была ещё одним фактором, который повлиял на моё решение», — цитирует Пайета L'Equipe.