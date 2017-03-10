Матюиди и Верратти перед матчем с «Барселоной» были замечены в ночном клубе

Полузащитники «ПСЖ» Блез Матюиди и Марко Верратти побывали в ночном клубе в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6). Об этом сообщает L’Equipe.
Оба футболиста отправились на вечеринку, которая проходила в ночь с понедельника на вторник. Мероприятие было организовано производителем спортивной экипировки Puma и певицей Рианной, которая разработала новую коллекцию одежды.
По словам нескольких свидетелей, Верратти и Матюиди покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону.