Кейн признан лучшим игроком февраля в АПЛ

Гарри Кейн в трёх матчах АПЛ забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. Форвард стал вторым игроком «Тоттенхэма», после Деле Алли, который выиграл эту награду в текущем сезоне.
«Для меня это большая честь. Эту награду я получаю четвёртый раз в карьере. На данный момент я нахожусь в хорошей форме, чувствую себя уверенно в каждом матче», — сказал Кейн.
Помимо Кейна на награду претендовали: Ромелу Лукаку («Эвертон») – 4 матча, 5 голов; Давид Сильва («Манчестер Сити») – 3 матча, 1 гол; Габриэл Жезус – 3 матча, 3 гола, 1 пас; Гарет Макаули («Вест Бромвич Альбион») – 3 матча, 2 гола; Элдин Якупович («Халл Сити») – 4 матча, 3 пропущенных гола, два сухих матча.