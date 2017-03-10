Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед матчем в Сочи

Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед товарищеским матчем, который состоится в Сочи 28 марта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Реконструкция стадиона «Фишт» – знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия – Бельгия, который пройдёт 28 марта, — это, по сути, открытие нового спортивного объекта. И это событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся. Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно.
После окончания матча запланирована концертная программа. Это будет грандиозный концерт, чтобы все болельщики могли продолжить праздновать, я надеюсь, победу нашей сборной и наслаждаться отдыхом в городе Сочи», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.