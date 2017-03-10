Бразилия и Германия в марте 2018 года встретятся впервые после 1:7 на ЧМ-2014

Сборные Бразилии и Германии договорились провести товарищеский матч впервые после сокрушительного поражения южноамериканской команды от немецкой сборной со счётом 1:7 на чемпионате мира 2014 года.
Как сообщает GloboEsporte, встреча запланирована на 27 марта 2018 года, а местом проведения выбран Олимпийский стадион в Берлине.
«Матч против команды такого высокого уровня, как Германия, станет ключевым испытанием для наших футболистов и тренерского штаба. Могу сказать даже больше, потому что эта игра пройдёт на поле соперника и будет очень важной для нашей команды», — сказал координатор бразильской команды Эду Гаспар.