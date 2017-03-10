Черчесов: в случае крайней необходимости Березуцкий сможет вернуться в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду.
«Ещё до игры с «Зенитом» Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение 14 лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более 100 матчей.
Василий — настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но я убеждён, что в случае крайней необходимости он сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнёром по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем», — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.