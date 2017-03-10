ЦСКА разгромил «Томь» в молодёжном первенстве и закрепился на первом месте

В российском молодёжном первенстве сыграны три матча 19-го тура. В Москве ЦСКА на стадионе «Октябрь» разгромил «Томь» — 4:0. В составе победителей по голу забили Наяир Тикнизян, Тимур Пухов, Астемир Гордюшенко и Дмитрий Меренчуков. Благодаря победе отрыв ЦСКА от идущего вторым «Зенита» составляет теперь девять очков.
В другом матче «Уфа» в родных стенах сыграла вничью с «Крыльями Советов» — 2:2. Марк Криворог вывел уфимцев вперёд на 18-й минуте, но ещё до перерыва Евгений Сланко сравнял счёт. В начале второго тайма Эмрах Набатов отличился за самарцев, но «Уфа» усилиями Тимура Кутлусурина ушла от поражения на 68-й минуте.
В матче между «Рубином» и «Оренбургом» зрители увидели два гола. Даниил Макеев вывел казанцев вперёд на 16-й минуте, а на 76-й минуте Марат Шогенов сравнял счёт – 1:1.