Пономарёв — о Березуцком: игроки нафаршированы деньгами, пора думать о здоровье

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.
«Похвально, что Василий Березуцкий решил приостановить выступление за сборную. Ему уже 34 года, я закончил в 30 лет. Нет уже мотивации играть дальше. Футболисты нафаршированы деньгами, пора подумать о своём здоровье. Дальше игроки будут работать на аптеку, ездить лечиться в Австрию, Швейцарию.
Виктор Васин – хороший защитник, играет в основном составе ЦСКА. Думаю, и в сборной он будет неплохо смотреться. Виктору по силам заменить Березуцкого в национальной команде. А что касается нового капитана, то им может стать Игорь Акинфеев», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.