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Видео: ровно 10 лет назад Месси оформил первый хет-трик за «Барселону»
10 марта 2017, пятница. 17:27.
Футбол
Ровно 10 лет назад, 10 марта 2007 года,
Лионель Месси
оформил первый хет-трик за «Барселону». Аргентинцу тогда было 19 лет, и он трижды поразил ворота «Реала» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании, завершившемся со счётом 3:3.
«Барселона» напомнила своим болельщикам об этом событии,
выложив в своём аккаунте на YouTube видео хет-трика Месси
.
Испания - Примера. 26-й тур
10 марта 2007, суббота. 23:55 МСК
Барселона
Барселона
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1
– ван Нистелрой – 5
,
1:1
– Месси – 11
,
1:2
– ван Нистелрой – 14 (пен)
,
2:2
– Месси – 28
,
2:3
– Рамос – 73
,
3:3
– Месси – 90+1
Удаления:
Олегер, 45 – нет
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Барселона
ФК Реал Мадрид
Лионель Месси
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Новости. Футбол
10 марта 2017, пятница
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