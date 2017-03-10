Защитник «Бастии», ударивший соперника ногой по лицу, пропустит 4 матча

Защитник «Бастии» Николя Сан-Рюф дисквалифицирован на четыре матча французской Лиги 1 за опасную игру, сообщает RMC.
В концовке первого тайма матча 28-го тура французского первенства «Бастия» — «Сент-Этьен» (0:0) 4 марта Сан-Рюф пытался перехватить мяч у хавбека гостей Венсана Пажо и угодил тому ногой по лицу. Футболист потерял сознание и был доставлен в больницу, где провёл ночь.
Сан-Рюф получил прямую красную карточку, а теперь дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать его на четыре матча.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».