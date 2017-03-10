Инфантино: пенальти на Суаресе? Пока такие моменты только на усмотрение арбитра

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями о победе «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче на выезде каталонцы уступили со счётом 0:4, однако в домашней встрече смогли отыграться и пробиться в четвертьфинал.
«Мы увидели невероятный матч, который ещё раз продемонстрировал, что футбол – потрясающая игра. Что касается пенальти за фол на Суаресе в концовке, то, было это решение справедливым или несправедливым, пока мы можем оставлять такие моменты только на усмотрение арбитра. В будущем видеосудьи будут исправлять явные ошибки рефери. В этом случае я не знаю, была ли тут явная ошибка, но в будущем их не будет», – цитирует Инфантино Marca.