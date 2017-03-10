Созин: если не Акинфеев, то капитаном сборной России должен быть Самедов

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что после решения защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступление за национальную команду её новым капитаном должен стать вратарь красно-синих Игорь Акинфеев или полузащитник «Спартака» Александр Самедов.
«Прочитал сегодня, что Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России. Теперь место капитана команды стало свободным. Понятно, что его должен занять Игорь Акинфеев. Если предположить, что это будет не наш звёздный голкипер, то повязки достоин Александр Самедов. Он настоящий лидер, но есть вопросы, как на нём скажется переход в «Спартак». Но если судить по последним матчам сборной России, он точно справится с ролью капитана», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.