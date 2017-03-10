Агент Верратти: написанное в L’Equipe – абсолютная ложь

Донато Ди Кампли, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, опроверг информацию о том, что его клиент в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) побывал в ночном клубе. Ранее L’Equipe сообщил, что Верратти и ещё один футболист «ПСЖ» Блез Матюиди отправились на вечеринку, которая проходила в ночь с понедельника на вторник, покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону. Сообщалось, что мероприятие было организовано производителем спортивной экипировки Puma и певицей Рианной, которая разработала новую коллекцию одежды.
«Я не буду вдаваться в детали наших отношений с «ПСЖ», но написанное в L’Equipe – абсолютная ложь. Мы подадим судебный иск. Образ Верратти священен. Мы никому не позволим задеть его. Одно дело – критиковать парня в плане игры, а другое – обсуждать его личный образ, говоря абсолютную ложь", — цитирует агента Football Italia со ссылкой на Radio Crc.