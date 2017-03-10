Фердинанд: Неймар — наследник престола

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил уверенность, что нападающий «Барселоны» Неймар со временем станет лучшим игроком мира, сместив с трона своего партнёра Лионеля Месси.
«Неймар забил феноменальный гол со штрафного в матче с „ПСЖ“. Поставь в ворота хоть двух голкиперов — спасти команду они бы не смогли. Именно Неймар был лучшим игроком на поле в тот вечер. Для меня он наследник престола», — приводит слова Фердинанда Metro.
Видео гола Неймара со штрафного можно посмотреть в «Твиттере».