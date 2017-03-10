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Фердинанд: Неймар — наследник престола

10 марта 2017, пятница. 18:21. Футбол
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил уверенность, что нападающий «Барселоны» Неймар со временем станет лучшим игроком мира, сместив с трона своего партнёра Лионеля Месси.

«Неймар забил феноменальный гол со штрафного в матче с „ПСЖ“. Поставь в ворота хоть двух голкиперов — спасти команду они бы не смогли. Именно Неймар был лучшим игроком на поле в тот вечер. Для меня он наследник престола», — приводит слова Фердинанда Metro.

Видео гола Неймара со штрафного можно посмотреть в «Твиттере».
Источник: Metro Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Лионель Месси Неймар Рио Фердинанд
Новости. Футбол
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