Газзаев: отсутствие в ФИФА российского представителя в преддверии ЧМ — нонсенс

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Государственной думы РФ, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал недопуск главы РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ.
«В 2005 году Вячеслав Фетисов, возглавлявший на тот момент Федеральное агентство по культуре и спорту РФ, предложил Виталия Мутко на пост президента РФС вместо Вячеслава Колоскова. Таким образом, российский футбол возглавил человек, который много чего обещал, но ничего в итоге не сделал. В результате мы потеряли все наши позиции в мировом футболе, скатились на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА, и неудивительно, что в зарубежном футбольном сообществе нас перестали уважать. Тот факт, что в ФИФА и УЕФА нет ни одного российского представителя в преддверии домашнего чемпионата мира, – нонсенс. Но удивляться, к сожалению, не приходится», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.