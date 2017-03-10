На стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге введут систему распознавания лиц

Система видеоконтроля, способная распознавать лица болельщиков, будет установлена на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге, который станет тренировочной площадкой для команд-участниц чемпионата мира 2018 года.
Как сообщает интернет-портал Welcome2018, информация о конкурсе на приобретение данной системы размещена на сайте госзакупок Уральской футбольной академии.
В документе отмечается, что общая стоимость системы составляет почти 18 млн руб.
Стадион планируется оснастить камерами, распознающими лица посетителей. Фотографии, полученные с камер, будут сохраняться в специальной базе.