Зозуля вызван в сборную Украины

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля, чья аренда в «Райо Вальекано» сорвалась из-за жёсткой позиции фанатов «пчёл», получил приглашение в сборную Украины, сообщает пресс-служба ФФУ.
27-летний форвард проводит крайне неудачный сезон, и в его активе в общей сложности лишь 150 минут в составе «Бетиса» (ни одного гола). В последний раз он появлялся на поле 22 января. ФИФА разрешила ему перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на достижение лимита переходов по ходу одного сезона.
Всего главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко вызвал девять легионеров: Денис Бойко («Малага»), Артём Федецкий («Дармштадт»), Александр Зинченко (ПСВ), Евгений Коноплянка («Шальке-04»), Евгений Шахов (ПАОК), Артём Кравец («Гранада»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Зозуля («Бетис»), Евгений Селезнёв («Карабюкспор»). Список игроков, приглашённых в сборную из чемпионата Украины, объявят на следующей неделе.