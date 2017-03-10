Лебедев: исполком РФС должен жёстко реагировать на мат на трибунах

Член исполкома Российского футбольного союза и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал инициативу руководства «Анжи» и председателя комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимира Маркина по ужесточению наказания за мат на трибунах.
«Тема с ужесточением наказания за мат на трибунах не будет обсуждаться ни на ближайшем исполкоме РФС ни на конференции РФС. К этой идее я отношусь положительно, она ложится в общую канву вопроса наведения порядка во время проведения спортивных мероприятий. Со стороны законодательного вопроса мы принимаем необходимые поправки об административных правонарушениях и в другие законодательные акты.
Исполком РФС должен более жёстко реагировать на подобные проявления. Фанаты есть фанаты. Я всегда их поддерживал и буду поддерживать, но есть рамки приличия. На футбол ходят не только активные фанаты. На стадионы ходят дети с родителями, студенты, девушки, целые семьи и просто болельщики.
Надо вести себя в рамках приличия, а не выкрикивать нецензурную лексику. Не надо хамить. Если фанаты будут вести себя в рамках приличия, то их никто не будет трогать. Но если они хамят, то в ответ последуют строгие наказания», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.