Шалимов: на 90-й минуте «Сельта» забила тот редкий гол, когда никто не виноват

«Обидно. Но если бы мы ошиблись, то был бы отдельный разговор, но «Сельта» забила тот редкий гол, когда никто не виноват. Подача, скоростное открывание, удар – всё было сделано идеально. Они, наверное, наиграли на победу. Хотя три-четыре минуты можно было продержаться… Хотя почему продержаться – мне казалось, что после гола «Краснодар» владел инициативой, а соперник чуть расстроился.
Впечатлил ли соперник? Честно – да. Не знаю, что будет в Краснодаре, но дома они сильно выступили. С «Шахтёром» и «Эспаньолом», повторю, всё было не так. Хотя, может, здесь и от нас многое зависело. Изменил ли бы что-то перед матчем? Все молодцы, сыграли нормально, из футболистов основы сильно никто не выпал, и замены, считаю, были произведены вовремя. Так что оставил бы всё как есть», — поведал Шалимов.
Полную версию интервью с главным тренером «Краснодара» Игорем Шалимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Посмотреть гол «Сельты» можно также в официальном «твиттере» РФПЛ.