Гвардиола: Хаби Алонсо станет хорошим тренером

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо завершить карьеру по окончании сезона. По мнению испанского специалиста, 35-летний футболист в будущем сумеет стать успешным тренером.
«Он скоро вернётся в качестве тренера. Держу пари, он станет тренером где захочет — и будет хорошим тренером. Он один из лучших полузащитников, которого я когда-либо видел в жизни. Он понимает игру и проявляет к ней любопытство. На протяжении недели он знал, что нам нужно сделать, чтобы выиграть следующий матч. Мне нравится работать с такими людьми.
Обычно это происходит с полузащитниками. В „Барселоне“ – с Хавьером Маскерано и Серхио Бускетсом, в „Манчестер Сити“ — с Давидом Сильвой и Фернандиньо. Им интересно то, что вы делаете и почему вы это делаете. Для тренера чудесно иметь в своём распоряжении таких игроков», — приводит слова Гвардиолы ESPN FC.