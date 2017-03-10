Атаманенко: поле «Открытие Арены» находится в отличном состоянии

Коммерческий директор стадиона «Открытие Арена» Александр Атаманенко рассказал о готовности арены перед матчем 19-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи».
«К матчу против «Анжи» «Открытие Арена» полностью готова. Мы с нетерпением ждём возвращения футбола после зимнего перерыва. Приглашаем всех болельщиков прийти на стадион на первый домашний матч любимой команды в этом году. Что касается состояния газона, то оно отличное. Это констатировала рабочая группа ФИФА, которая недавно инспектировала стадион в рамках подготовки к Кубку конфедераций.
Хочу обратить внимание болельщиков, что вокруг нашего стадиона ведутся активные работы в рамках подготовки к Кубку конфедерации—2017. В связи с проведением строительных работ затруднено движение пешеходов по направлению к стадиону от станций метро «Спартак», «Тушинская» и остановок общественного транспорта, а также автомобилей при съезде с Волоколамского шоссе и на окружной дороге.
Я и футбольный клуб «Спартак» приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Прошу всех болельщиков прибывать на арену заблаговременно, чтобы избежать лишних неудобств», — сказал Атаманенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным