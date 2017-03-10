Тарханов: мастерства Павлюченко не хватило «Уралу» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал гостевое поражение от тульского «Арсенала» (0:2) в матче 19-го тура РФПЛ.
«Не могу сказать, что сильно по игре уступили, даже вдесятером атаковали. Но пенальти и стандарт решили исход встречи в пользу «Арсенала». Сказалось, что за 10 дней третью игру играем. Тот же Ильин ещё только чувствует Премьер-Лигу, ему чуть-чуть силёнок не хватило. Есть позиции, которые не сыграли так, как хотелось бы.
Павлюченко (нападающий пропустил встречу в связи с тем, что продолжает восстанавливаться от повреждения спины. — Прим. «Чемпионата»)? Мастерства его не хватило. По движению он уступает Ильину, но в плане качества и понимания он, конечно, профессиональный футболист высокого уровня», — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».