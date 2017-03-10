Азар: «Гол месяца» — не самая важная из моих целей, хочу выиграть трофеи

«Всегда приятно выигрывать трофеи. «Гол месяца» — не самая важная из моих целей, я хочу выиграть важные трофеи с командой в конце сезона. Но в ближайшие несколько лет я смогу сказать своим детям, что забил красивый гол в ворота «Арсенала».
Этот гол многое значит для фанатов и для команды, потому что это дерби, в котором мы победили. Выиграть матч, забив фантастический гол, важнее всего в футболе, и, надеюсь, я забью ещё несколько таких же красивых мячей», — цитирует Азара официальный сайт «Челси».
Посмотреть гол Азара можно в официальном «твиттере» «Челси».