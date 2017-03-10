Почеттино не знает, сыграет ли Ламела в нынешнем сезоне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не может гарантировать, что полузащитник Эрик Ламеласыграет за «шпор» в нынешнем сезоне.
Ламела из-за травмы бедра не выходил на поле с октября прошлого года. Наставник лондонской команды не знает, когда 25-летний аргентинец будет в строю.
«Я не хочу врать. Не могу сказать — через неделю, месяц или, может быть, в следующем сезоне. Я не знаю.
Мы оцениваем его состояние каждый день, готовим план. Иногда он участвует в разминке с командой с самого начала, иногда чувствует боль, и мы меняем план.
Мы надеемся, что он будет в строю как можно скорее, но мы не можем дать больше информации», — цитирует Почеттино Evening Standard.