Наставник «Монако» Жардим не рад вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал вылет ПСЖ от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане после уверенной победы на своём поле над каталонцами со счётом 4:0 в гостях проиграли 1:6.
«Я удивлён, потому что думал, что «ПСЖ» пройдёт дальше, но это футбол. Это не очень хорошо для коэффициента Франции и для французского представительства в Лиге чемпионов. Теперь мы единственный клуб», — цитирует португальского специалиста интернет-издание Goal.
«Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов играет с «Манчестер Сити», в гостях монегаски проиграли со счётом 3:5, ответная игра пройдёт 15 марта.