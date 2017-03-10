Озил включил Роналду, Бензема и Модрича в свою команду мечты

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил составил символическую сборную из игроков, с которыми он когда-либо выступал в одной команде.
«Выбрал Нойера, поскольку он лучший вратарь в мире. Бельерин, на мой взгляд, самый быстрый игрок планеты. Боатенг — бесподобен, а Рамос — это настоящий босс. Марсело — чрезвычайно техничный защитник, и мне нравилось играть с ним вместе. Также любил играть с Модричем, у которого хороши обе ноги. Лука прекрасно видит партнёров. Гюндоган — умный футболист. Дальше я, конечно же, поставил себя. Справа — Санчес, поскольку он много работает и отчаянно стремится к успеху. Бензема — всесторонне развитый футболист, и он очень умно действует у чужих ворот. И, наконец, Роналду — машина. Криштиану забивает очень много голов в каждом сезоне», — сказал Озил в интервью каналу officialpes на YouTube.
Команда Озила: Нойер, Бельерин, Ж. Боатенг, С. Рамос, Марсело, Модрич, Гюндоган, Озил, А. Санчес, Бензема, Роналду.