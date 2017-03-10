Тарханов: по игре «Урал» не уступил «Арсеналу»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от «Арсенала» (0:2) в Туле в матче 19-го тура РФПЛ.
«Арсенал» задал хороший темп игре, мы старались его поддерживать, но до пенальти. Во втором тайме тоже хорошо начали играть, но пропустили со штрафного, которого, на мой взгляд, не было. Удаление тоже спорное. Посчитали, что одной замены нам хватит. Наверное, футболисты подустали — третья игра за 10 дней. Будем разбирать эпизоды, есть претензии к Заболотному. По игре мы не уступили», — заявил Тарханов, слова которого опубликованы на официальной странице «Арсенала» в социальной сети «ВКонтакте».