УЕФА выделил € 1 млн на развитие футбола в Крыму

Союз европейских футбольных ассоциаций выделил € 1 млн на развитие футбола в Крыму, сообщает официальный сайт Крымского футбольного союза.
10 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошло рабочее совещание с участием члена исполкома организации Франтишека Лауринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, президента КФС Юрия Ветохи, управляющего делами КФС Ольги Безугловец, а также представителей финансового и юридического департаментов УЕФА.
«В ходе двусторонней встречи обсуждались наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также были выработаны пути их решения. Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку футбола в Крыму. Так, УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА „Хет-трик“, направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.
Франтишек Лауринец и Зоран Лакович объявили о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров. Участники встречи не обошли стороной и вопрос, связанный с трансферными сертификатами крымских футболистов. Представители УЕФА и КФС договорились вести совместную работу по решению этой проблемы. В дальнейшем специалисты УЕФА планируют посетить полуостров, где на месте смогут оценить ситуацию со спортом номер один в Крыму», — сообщается на официальном сайте КФС.