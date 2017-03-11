Защитник «Витесса» забил первый гол спустя 25 318 минут после дебюта

Защитник «Витесса» Арнольд Круйсвийк в матче чемпионата Нидерландов против «Спарты» из Роттердама (5:0) забил свой первый гол в карьере. Знаменательное событие произошло на 40-й минуте встречи, когда 32-летний футболист головой замкнул навес полузащитника Милота Рашицы с правого фланга.
Круйсвийк начинал свою карьеру в «Гронингене» в 2001 году. Его серия без голов составила 25 318 минут.
Благодаря этой победе «Витесс» набрал 39 очков и поднялся на 5-е место в Эредивизии. «Спарта» (25 очков) осталась на 14-й позиции.
Видео гола Круйсвийка можно посмотреть в «Твиттере».