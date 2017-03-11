Монтелла: остаётся надеяться, что судейские ошибки будут и в пользу «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 28-го тура итальянской Серии A. Решающий гол на седьмой компенсированной минуте с пенальти забил полузащитник туринцев Пауло Дибала.
«Мне сказали, что главный судья был далеко и не мог видеть эпизода с пенальти. Но я предпочитаю не говорить о судьях, даже в такие дни, как сегодняшний, когда сдержаться очень трудно. Жаловаться на арбитров бессмысленно, это ничего вам не даст. Мы должны сосредоточиться, сохранять спокойствие и признать, что судьи совершают ошибки. Всё, что нам остаётся — надеяться, что эти ошибки будут и в нашу пользу. У нас были шансы выйти вперёд в счёте и одержать итоговую победу. Тем не менее, такая игра повысит нашу уверенность в собственных силах. Мы всё ещё боремся за еврокубки.
Чтобы уехать из Турина непобеждённым, нужно хотя бы немного удачи. Сегодня в некоторых эпизодах фортуна была на стороне нашего вратаря Доннаруммы. В какой-то момент я почувствовал, что мы можем победить, поскольку „Ювентус“ стал раскрываться, а наши контратаки были весьма опасны», — приводит слова Монтеллы Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.