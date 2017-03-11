Аллегри: когда Дибала пробивал пенальти, я уже был в туннеле

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда заслужила победу над «Миланом» в матче 28-го тура Серии А. Встреча состоялась в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Решающий гол на седьмой компенсированной минуте с пенальти забил полузащитник туринцев Пауло Дибала.
«Когда пробивался пенальти, я уже был в туннеле. Предпочёл не смотреть, как его пробьют. Пауло сделал всё очень хорошо. Крайне непросто пробить Доннарумму, особенно в такие дни, как сегодня, когда он совершил несколько выдающихся сейвов. Я никогда не комментирую судейство, какими бы ни были решения арбитров. Судьи были рядом. Если они назначили пенальти, то таково их решение.
Сегодня „Ювентус“ заслужил победу. Мы играли в целом лучше, чем „Милан“, хотя эта команда никогда не сдаётся и способна выдерживать огромное давление. Меня радует, что мы показали хорошую игру, одну из наших лучших в этом сезоне, и ещё на шаг приблизились к шестому подряд чемпионству», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.