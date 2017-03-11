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Президент «Реала» Перес получил подозрительную посылку с белым порошком

11 марта 2017, суббота. 03:26. Футбол
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес получил на своё имя подозрительную посылку, в которой был белый порошок неизвестного происхождения, сообщает AP News. Посылка была доставлена на домашний стадион «Реала» — «Сантьяго Бернабеу».

После того, как сотрудники клуба заметили вещество, высыпающееся из посылки, они вызвали на место происшествия полицию. Стражи порядка провели на стадионе несколько часов, но предварительно не выявили никакой угрозы, которая могла бы исходить от посылки. Вещество, находившееся в пакете, направлено на экспертизу.

Испанские СМИ утверждают, что посылка была отправлена из Италии.
Источник: AP News Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Флорентино Перес
Новости. Футбол
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