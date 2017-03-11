Дибала: соперники жалуются на «Ювентус» уже в течение 6 лет

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 28-го тура Серии А. Решающий гол на седьмой компенсированной минуте Дибала забил с пенальти, назначение которого вызвало большое недовольство у игроков «Милана».
«Мне было нелегко взять на себя ответственность пробить этот пенальти. Наверное, все ещё помнят мою ошибку в Дохе. Но на этот раз я, к счастью, забил.
Споры по поводу назначения пенальти? Мы привыкли, что с нами происходят подобные вещи. В игре с „Удинезе“ судья не дал два пенальти в нашу пользу, но мы ничего не сказали. Наши соперники жалуются на „Ювентус“ уже в течение 6 лет. Наверное, им нужно попробовать другой способ», — приводит слова Дибалы Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.