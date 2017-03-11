Президент «Урала»: было видно, что Заболотный немного не в себе

«Я не тренер, но я бы на месте Тарханова предоставил Коле Заболотному отпуск. Ведь у него на днях родилась вторая дочка. Его переживания можно понять — жена рожала. Это, видимо, сказалось. По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул.
В эпизоде с пенальти — если бы оттолкнулся сильнее — отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Его надо сейчас поддержать, а не намекать на что-то. С „Краснодаром“ два пенальти после матча взял. Я не читаю все эти „Твиттеры“, верю в нашу команду. Будем биться. Идём дальше. Как это может быть, что Заболотный не особо хотел ловить мячи? Я верю в Колю», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».
Посмотреть голы этой встречи также можно в «Твиттере» РФПЛ.