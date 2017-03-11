Комолов: «Амкар» очень хочет выиграть у «Зенита»

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 12 марта, начало — в 11:30 мск.
«С „Зенитом“ надо сыграть предельно строго, бережнее отнестись к своим моментам. Наш главный тренер убеждает нас, что мы можем успешно бороться с любой командой. Мы очень хотим выиграть у „Зенита“, тем более дома перед своими болельщиками.
Каждый матч – новая история. Например, у „Зенита“ в первом круге не всё шло гладко, однако с нами петербуржцы разобрались спокойно. Конечно, мы не будем стараться играть первым номером и забрать мяч под контроль, но над организацией контратак очень серьёзно потрудимся. В первом круге „Зенит“ сыграл очень сильно, плюс мы стушевались, сыграли не достаточно смело. Вроде первые пятнадцать минут держались хорошо, но затем всё рухнуло. Мы пересмотрим эту игру, проанализируем последние матчи „Зенита“ и сделаем выводы», — приводит слова Комолова Bobsoccer.
В первом круге «Зенит» на своём поле обыграл «Амкар» со счётом 3:0.