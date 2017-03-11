Анчелотти заинтересован в услугах Хамеса

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает Marca.
Итальянский специалист знает колумбийского футболиста не понаслышке, поскольку он работал с ним в «Королевском клубе». Согласно информации источника, немецкий гранд попытается приобрести Родригеса в летнее трансферное окно. Сам Анчелотти говорил про Родригеса, что он обладает невероятным талантом.
В последнее время игрок стал говорить, что не хотел бы покидать «Реал». Но раньше смена клубной прописки входила в его планы из-за недостатка игровой практики.
«Реал» провёл в Примере 26 матчей, а сам Родригес принял участие в 13 играх, выйдя на поле в стартовом составе в 6 встречах. Игрок отметился 2 голами и 5 голевыми пасами.