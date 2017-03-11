Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Анчелотти заинтересован в услугах Хамеса

11 марта 2017, суббота. 07:43. Футбол
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает Marca.

Итальянский специалист знает колумбийского футболиста не понаслышке, поскольку он работал с ним в «Королевском клубе». Согласно информации источника, немецкий гранд попытается приобрести Родригеса в летнее трансферное окно. Сам Анчелотти говорил про Родригеса, что он обладает невероятным талантом.

В последнее время игрок стал говорить, что не хотел бы покидать «Реал». Но раньше смена клубной прописки входила в его планы из-за недостатка игровой практики.

«Реал» провёл в Примере 26 матчей, а сам Родригес принял участие в 13 играх, выйдя на поле в стартовом составе в 6 встречах. Игрок отметился 2 голами и 5 голевыми пасами.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Карло Анчелотти Хамес Родригес Трансферы
Новости. Футбол
11 марта 2017, суббота
07:43 Анчелотти заинтересован в услугах Хамеса
06:55 Пьянич: я видел вытянутую руку защитника, пенальти в матче с «Миланом» — был
04:50 Комолов: «Амкар» очень хочет выиграть у «Зенита»
04:25 Президент «Урала»: было видно, что Заболотный немного не в себе
03:43 Дибала: соперники жалуются на «Ювентус» уже в течение шести лет
03:26 Президент «Реала» Перес получил подозрительную посылку с белым порошком
03:03 Аллегри: когда Дибала пробивал пенальти, я уже был в туннеле
02:51 Монтелла: остаётся надеяться, что судейские ошибки будут и в пользу «Милана»
02:20 «Эспаньол» — «Лас-Пальмас» — 4:3. Видеообзор матча
02:05 Защитник «Витесса» забил первый гол спустя 25 318 минут после дебюта
01:23 «Порту» разгромил «Ароку» и обошёл «Бенфику» в турнирной таблице Примейры
00:45 «Марсель» разгромил «Анже» и поднялся на 5-е место в таблице Лиги 1
00:42 «Ювентус» обыграл «Милан» благодаря голу с пенальти в компенсированное время
00:35 Гол Хурадо помог «Эспаньолу» обыграть «Лас-Пальмас», Лемос оформил дубль
00:30 Гаджиев готов продлить контракт с «Амкаром»
00:25 «Байер» сыграл вничью с «Вердером», Топрак не реализовал пенальти на 96-й минуте
00:11 Фанат «МЮ»: в Ростове ожидали враждебности, но это был приятнейший выезд
00:03 УЕФА выделил € 1 млн на развитие футбола в Крыму
10 марта 2017, пятница
23:54 После 6-го гола в ворота «ПСЖ» в Барселоне зафиксировали микроземлетрясение
23:50 Гиомбер: тактика в РФПЛ на хорошем уровне, это очень сильная лига
23:38 Фанат «ПСЖ» убил друга, насмехавшегося над ним из-за поражения от «Барселоны»
23:18 Буффон обошёл Тотти и вышел на третье место по числу матчей в Серии А
23:18 Тарханов: по игре «Урал» не уступил «Арсеналу»
23:09 Озил включил Роналду, Бензема и Модрича в свою команду мечты
23:06 Кирьяков: как «Арсенал» будет обыгрывать «Зенит» в Питере? Секрет
23:03 Гризманн: у меня нет причин покидать «Атлетико»
22:49 «Ницца» сыграла вничью с «Каном» дома, проигрывая по ходу матча 0:2
22:46 «Реал» подтвердил, что сыграет с «Барселоной» в Майами 29 июля
22:39 Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»
22:28 Наставник «Монако» Жардим не рад вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов
22:24 Кака считает, что Неймару пошла бы на пользу смена имени
22:20 Конте: «МЮ» наряду с «Манчестер Сити» обладает лучшим составом в чемпионате
22:15 Гол Вагнера Лава не помог «Аланьяспору» избежать поражения от «Фенербахче»
22:14 Почеттино не знает, сыграет ли Ламела в нынешнем сезоне
22:02 «Арсенал» — «Урал» — 2:0. Видеообзор матча
22:01 Вейналдум: «Ливерпуль» должен играть с маленькими клубами так же, как с большими
21:56 «Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд
21:43 Азар: «Гол месяца» — не самая важная из моих целей, хочу выиграть трофеи
21:41 Хаби Алонсо: хотел уйти на высоком уровне, и нет уровня выше, чем «Бавария»
21:17 Болельщики «Барселоны» признали в жесте Неймара издёвку над Ди Марией
21:13 Кирьяков: «Арсенал» будет биться и цепляться до последней игры
21:00 На матче «Спартак» — «Анжи» ожидается около 500 болельщиков гостей
20:59 Тарханов: мастерства Павлюченко не хватило «Уралу» в матче с «Арсеналом»
20:54 Фетисов: Мутко у власти с 2005 года, но пока мы видим только деградацию футбола
20:50 Дубль Расича принёс тульскому «Арсеналу» победу над «Уралом»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто должен быть капитаном сборной России?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+