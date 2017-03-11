Ракитич: продление контракта с «Барселоной» — лучший подарок в день рождения

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал продление контракта с «Барселоной». Хорватский футболист, отметивший 10 марта свой день рождения, не скрывал эмоций, отметив, что это очень важное событие в его жизни.
«Продление контракта с «Барселоной» — лучший подарок в день моего рождения. Я очень горжусь пролонгацией соглашения. Ведь выступление в лучшем клубе мира является лучшим подарком», — приводит слова 28-летнего Ракитиа испанское интернет-издание Sport.
Ракитич продлил контракт с каталонским клубом до лета 2021 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2019 года.